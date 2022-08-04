كيف يتم علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوى؟

كتب – حسام الشقويرى

يحدث ارتفاع ضغط الدم الرئوى عندما تضيق الأوعية الدموية فى الرئة بحيث يصعب على الدم المرور خلالها، وهذا يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم فى الرئتين، وقد يكون من الصعب تشخيصه، وذلك لأن الأعراض - مثل ضيق التنفس - شائعة فى العديد من الحالات الطبية الأخرى، وفقا لما نشره موقع webmd.

ما الأدوية التى يمكن تناولها لارتفاع ضغط الدم الرئوى؟

الأدوية الموصوفة والتى تسمى موسعات الأوعية والعوامل المضادة للتكاثر تعالج على وجه التحديد أعراض المرض، ويمكن أن تؤخذ عن طريق الفم أو من خلال الوريد، والبعض يستنشقها من البخاخات، وفى بعض الحالات، قد تحتاج إلى أكثر من نوع واحد من الأدوية للسيطرة على الحالة، وقد تحتاج أيضًا إلى علاجات إضافية مثل الأكسجين الإضافي جنبًا إلى جنب مع تغييرات النظام الغذائى.

طرق أخرى لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوى

وتشمل هذه:

- حاصرات قنوات الكالسيوم

يمكن أن تساعد هذه الفئة من الأدوية فى خفض ضغط الدم فى رئتيك.

- مميعات الدم

يتم إعطاء مخففات الدم ، لتقليل الجلطات وتحسين البقاء على قيد الحياة بشكل عام، و لكن الوارفارين يتفاعل مع العديد من الأطعمة والأدوية.

- مدرات البول

يمكن لمدرات البول، التى تسمى أحيانًا حبوب الماء، أن تساعد جسمك على التخلص من الملح والماء الزائدين.

- الديجوكسين

مصمم لمساعدة القلب على ضخ الدم بشكل أكثر فعالية.

- العلاج بالأكسجين

يمكن أن يساعدك الحصول على القليل من الأكسجين الإضافى ليس فقط على التنفس بشكل أفضل ولكن أيضًا فى القدرة على أداء المهام والروتين اليومى، ويمكن أن يعزز مزاجك ونومك أيضًا.

ويتوفر العلاج بالأكسجين فى ثلاثة أنواع..

غاز الأكسجين المضغوط.. يتوفر فى أسطوانات من الصلب أو الألومنيوم يمكنك استخدامها في المنزل أو عند السفر.

الأكسجين السائل.

مكثفات الأكسجين.. يقوم هذا الجهاز بإزالة النيتروجين من الهواء لتوفير شكل مركّز من الأكسجين للتنفس.

الجراحة.. تمثل جراحة زرع الرئة تحديًا ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وتشمل هذه:

عدوى

فشل كلوى

رفض العضو