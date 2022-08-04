كوريا الجنوبية: شركتا طيران تلغيان بشكل مؤقت رحلاتهما إلى تايوان

ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن شركة "كوريا للطيران" ألغت رحلاتها بين مدينة "انشيون" الكورية الجنوبية وتايوان يومي غد الجمعة وبعد غد السبت، بينما ألغت "خطوط آسيانا الجوية" رحلتها المباشرة إلى تايوان غدا الجمعة وستقوم بمراقبة الوضع.

وبدأت الصين في وقت سابق اليوم تدريبات عسكرية غير مسبوقة بالذخيرة الحية في ست مناطق محيطة بتايوان، وذلك عقب يوم من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" للجزيرة.