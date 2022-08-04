قرار جمهورى بنقل وكيل نيابة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 295 لسنة 2022 بنقل إياس أحمد فتحي المزين وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة بنيابة مرسى مطروح الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية.
نشر القرار، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية.
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 295 لسنة 2022 بنقل إياس أحمد فتحي المزين وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة بنيابة مرسى مطروح الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية.
نشر القرار، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية.
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