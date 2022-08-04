اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قرار جمهورى بنقل وكيل نيابة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:16 ص
قرار جمهورى بنقل وكيل نيابة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 295 لسنة 2022 بنقل إياس أحمد فتحي المزين وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة بنيابة مرسى مطروح الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية.

نشر القرار، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية.

 


النيابة العامة

مرسى مطروح

قرارت جمهورية

وزارة التنمية المحلية



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