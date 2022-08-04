اليوم السابع
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فى الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت.. انهيار صومعتين بالجزء الشمالى.. فيديو

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:02 م
فى الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت.. انهيار صومعتين بالجزء الشمالى.. فيديو أطلال مرفأ بيروت بعد عامين من الانفجار
كتبت - إيمان حنا

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قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، إن الجزء الشمالى من صوامع غلال مرفأ بيروت تعرض للانهيار.

وبحسب وكالة رويترز فإن صومعتين أخريين على الأقل تعرضتا للانهيار في الجزء الشمالي من المرفأ.

 

وتحل اليوم الذكرى الثانية لفاجعة انفجار مرفأ بيروت التى شهدها لبنان فى الرابع من أغسطس من عام 2020، وهو الانفجار الذى صُنف كواحد من أقوى 10 انفجارات في العالم، وأسفر عن  200 قتيل وحوالى 6000 مصاب، ودمر نصف العاصمة اللبنانية بيروت، ولم تتوصل التحقيقات حتى الساعة إلى تحديد الجناة، بل توقفت التحقيقات منذ أكثر من 5 أشهر.


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