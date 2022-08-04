فوز الدكتور محمود عبد العاطى بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقى للرياضيات

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فوز الدكتور محمود عبد العاطى ، مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج بمقعد نائب رئيس الإتحاد الأفريقي للرياضيات لمدة أربع سنوات 2022-2026، وذلك تقديرًا لدور مصر الرائد فى إفريقيا تم انتخاب مصرى لمقعد نائب رئيس الإتحاد الإفريقي للرياضيات لدول شمال إفريقيا لمدة أربعة سنوات 2022-2026 وذلك فى الانتخابات التى أجريت فى الكونغو برازافيل يوم الأربعاء الموافق 4 اغسطس 2022م على هامش المؤتمر العام للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي للرياضيات بحضور رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي وعدد من الوزراء في حكومة دولة الكونغو برازفيل وتحت رعاية رئيس الدولة

وأوضحت أكاديمية البحث العلمى ، يعد الإتحاد الإفريقي للرياضيات منظمة تهتم بالشأن العلمى لعموم دول إفريقيا ومقره في المغرب، ويهدف إلى دفع التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال ربط الرياضيات بالتكنولوجيا الحديثة والابتكار والأمن السيبراني. ولديه هدف ثلاثي الأبعاد يتمثل في السعي إلى تحقيق التميز من خلال الاعتراف بالعلماء والمتفوقين؛ وتوفير وظائف استشارية وفكرية لصياغة استراتيجيات القارة وسياساتها العلمية؛ وتنفيذ البرامج الرئيسية لتطبيقات الرياضيات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتى تؤثر على التحديات الإنمائية من خلال وضع خطط مدروسة وتوفير منصات للتمويل، ومن انشطته أيضًا تم عمل تحالف من أجل تسريع التميز في علوم الرياضيات في إفريقيا .

ويعد الدكتور محمود عبد العاطى والذي يشغل منصب مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج وأستاذ المعلوماتية والأمن السيبراني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا واحد من أبرز علماء الرياضيات فى مصر فقد حصل على أعلى الدرجات العلمية في مجال تخصصة مثل درجة دكتوراه العلوم D. Sc. في المعلوماتية الكمية ودرجة الدكتوراه في ميكانيكا الكم والرياضيات التطبيقية، وله نشاط ملحوظ في تنظيم المؤتمرات وورش العمل وشارك ونظم العديد من الأنشطة العلمية داخلياً وخارجياً، ونشر العديد من البحوث الرائدة وذات الأصالة العالية في مجال تخصصه وله عدد 244 بحث منشورة فى مجلات عالمية محكمة ، وتطورت بحوثه بحيث واكبت التطور العالمي ويتضمن مجال الإنتاج العلمى على مجموعة من الموضوعات المختلفة فى مجال المعلوماتية الكمية وتطوير الحاسبات إلى حواسب كمية (لا ترى بالعين المجردة - ميكروسكوبية) تستخدم أسس ميكانيكا الكم بدلًا من الطرق التقليديـة ، وركزت على النقل الآمن للمعلومات ومنع اى وسيط متجسس من الحصول على المعلومات المرسلة عبر الشبكات، والتشفير الكمى، وبناء وحدات المعلوماتية الكمية وبناء الحاسبات الكمية ، ودراسة بعض النماذج الجديدة لتفاعل المواد مع مجال الليزر أو مرنن نانو ميكانيكى، ووضع بعض النماذج الجديدة التى تصف تفاعل النقاط الكمية أو المواد فائقة التوصيل للتيار الكهربى أو الايونات المحبوسة أو البلورات الفوتونية مع المجالات الكهرومغناطيسية.

الدكتور محمود عبد العاطى صاحب فكرة مشروع معامل التأثير العربى والذى أعطى زخم كبير جدًا للإنتاج الفكرى العربى ، وقام بتأسيس عدد كبير من المجلات العلمية العالمية ، انتخب في العديد من أكاديميات العلوم والمؤسسات العلمية ، فقد انتخب عضو مجلس إدارة جمعية الرياضيات المصرية، عضو اللجنة القومية للاتحاد الدولى للرياضيات، زميل معهد الفيزياء الإيطالي، كما ورد أسمه ضمن قادة العالم الاسلامى ومجموعة علماء الصدارة فى العلوم والهندسة على صعيد العالم الإسلامي فى اخر عشر سنوات، ومنحته دولة الإمارات العربية المتحدة الإقامة الذهبية وبطاقة الهوية الإمارتية في فئة العلماء الموهوبين.

تم مُنح العديد من الجوائز على رأسها جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسية، وجائزة الدولة التشجيعية، وجائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية في فئة أفضل مبادرة في السياسة اللغوية والتخطيط و جائزة امين لطفى، جائزة فايزة الخرافى، جائزة اكاديمية العالم الثالث، جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب من الأردن وغيرها الكثير من الجوائز .