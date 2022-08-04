اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 12:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تثمن دور البنك الدولي الداعم لشتى القطاعات في البلاد

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:00 م
فلسطين تثمن دور البنك الدولي الداعم لشتى القطاعات في البلاد البنك الدولى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ثمن المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، دور البنك الدولي في بلاده وما يقدمه للشعب الفلسطيني في شتى القطاعات، مشيرا إلى أن الاحتلال أكبر معضلة أمام التنمية في فلسطين.
 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال لقاء عساف مع مدير وممثل البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، حيث أعرب عن شكره للأخير على دوره الذي قام به خلال فترة عمله في فلسطين، وذلك قبيل انتهاء مهامه كممثل للبنك الدولي في فلسطين.
 
من جانبه، أكد كانثان شانكار، أنه يجب البناء على ما تم انجازه في السنوات السابقة من قبل البنك الدولي والاستمرار في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

فلسطين

البنك الدولى

الوزير أحمد عساف

فلسطين والبنك الدولى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة