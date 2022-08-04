غلق 4 منشآت طبية تدار بدون ترخيص بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة والغلق الإداري للمنشآت المخالفة، مشددا على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وفى هذا السياق، شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بحملات مكبرة على المنشآت الصحية والمستشفيات الخاصة بمركزى وادي النطرون وحوش عيسى.



وأسفرت الحملات عن ضبط 5 منشآت طبية بوادى النطرون تدار بدون ترخيص مابين عيادة أسنان ومركز علاج طبيعي ومنشأة بها عيادات تخصصية ومعمل.



كما أسفرت الحملات عن تنفيذ قرار غلق عيادتين بوادى النطرون وذلك للعمل بدون ترخيص، وكذلك ضبط 5 منشأت طبية أخرى بها بعض السلبيات الخاصة بعدم اتباع إجراءات مكافحة العدوي والإلتزام بالإجراءات الوقائية وتم التنبيه عليهم لتلافيها.



وفى مركز حوش عيسى تم تحرير 5 محاضر فض شمع و تنفيذ قرارى غلق لمنشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص وتوجية إنذارات مكافحة عدوى لعدد 4 منشات طبية.