غلق 13 مركز دروس خصوصية بدون تراخيص فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية وغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحه وسلامه الطلاب من الأمراض والأوبئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مدينة صان الحجر بغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصيه وتم تطبيق القانون على غير الملتزمين، كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بغلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصيه وذلك ببندر المدينه وبقريتي السعديه والبلاشون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيميه بغلق 5 مراكز للدروس الخصوصيه الكائنة خلف مدرسة الثانوية بنات و بشارع بورسعيد و شارع الجمهورية، وتم تحرير محضر إثبات حالة للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بغلق مركز للدروس الخصوصيه بقريه سنهوا التابعة للوحدة المحلية بسنهوا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسه مدينة القرين بغلق وتشميع مركز خاص للدروس الخصوصية بميدان الشيخة حمدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة الزقازيق بغلق مركز للدروس الخصوصية خلف مدرسة الشهيد طيار بالحسينية ،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد "غراب" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.