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غلق جزئى لكوبرى فيصل اتجاه ميدان الجيزة 3 أيام لإجراء صيانة للفاصل العرضى

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:53 ص
غلق جزئى لكوبرى فيصل اتجاه ميدان الجيزة 3 أيام لإجراء صيانة للفاصل العرضى غلق طريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تغلق إدارة المرور، غدا الجمعة كوبرى فيصل لمدة 3 أيام بسبب أعمال صيانة للفاصل العرضى للكوبري فى الاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبرى الجيزة المعدنى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

 

وقال مصدر أمنى، إن تلك الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي للكوبري بالإتجاه القادم من شارع الملك فيصل بإتجاه كوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام إعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد، على أن تكون الأعمال على مدار الــ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

 

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال للقيام بنشر اللواحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات، لحين الانتهاء من تلك الإصلاحات.


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