عطلة نهاية الأسبوع فى جمصة.. إقبال من المصطافين للاستمتاع بجوها الرائع.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

مع انتهاء الأسبوع تشهد شواطئ مدينة جمصة السياحية بالدقهلية إقبالا من المواطنين على المدينة الرائعة للاستمتاع بعطلة نهاية الأسيوع على شواطئها.

وتشهد مدينة جمصة إقبالا كثيفا هذا العام، ويزداد الإقبال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وزيادة رحلات اليوم الواحد لقضاء إجازة نهاية الأسبوع.

وتتميز مدينة جمصة بهدوء شواطئها العريضة المعروفة بالجودة العالية، ونعومة رمالها ومياهها الصافية، وانخفاض نسبة الرطوبة فيها، وتبلغ إجمالي المساحة الكلية للمدينة ما يقارب من 22.5 كم، ويصل طول الشاطئ داخل مدينة جمصة إلي 11 كم موزع عليه 84 برج مراقبة ومع زيادة الإقبال علي شواطئ المدينة الساحرة هذا العام بدأ المسئولين في زيادة عدد المنقذين، حيث وصل عدد فريق الإنقاذ إلى 140 منقذا لتأمين المصيفين على مدار اليوم.

ويعد هذا الإقبال الكثيف الذى تشهده شواطئ جمصة السياحية الأول منذ ما يقرب من الـ10 أعوام علي شواطئ المدينة، وتواصل جهود مجلس مدينة جمصة وإدارة الشاطي في الدفع بعدد أكبر من المنقذين واللانشات المجهزة وذلك لتغطية الكثافة الموجودة من المواطنين علي الشواطئ وتأمينهم خلال فترة تواجدهم علي شاطئ المدينة الساحرة.