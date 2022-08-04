عشان تقضى إجازة سعيدة.. 5 معلومات مهمة قبل زيارتك لمصيف رأس البر

دمياط - فريق المحافظات

مصيف رأس البر واحد من المصايف التي تشهد إقبالا واسعا من قبل المواطنين كل عام، حيث يحرص الجميع على قضاء الإجازة الصيفية بشواطئ رأس البر، ورغم تطوير قطاع السياحة داخل محافظة دمياط إلا أن مصيف رأس البر ظل محتفظا بمكانته كأحد أهم المصايف التي يقصدها المواطنون.

ولكن من أجل الاستمتاع بإجازتك داخل مدينة رأس البر عليك التعرف على عدة أشياء، وفي هذا التقرير نرصد لك أبرز المواقف التى عليك الحذر منها لضمان إجازة سعيدة.

1- السماسرة:

إذا كنت وافدا لمدينة رأس البر ولست من أبناء المحافظة عليك الابتعاد عن التعامل مع السماسرة مجهولي الهوية، لضمان عدم وقوعك فريسة للاستغلال.

فإذا كنت تحتاج إلى خدمات عقارية عليك التوجه إلى مكاتب العقارات داخل المدينة، أو التعامل مع أحد الفنادق التي تقع داخل مدينة رأس البر، عند تعاملك مع مكاتب العقارات فإنك تضمن الالتزام بالخدمات التي تحتاجها، أيضا إذا وجد أي شيء مخالف للاتفاق فإن تلك المكاتب تضمن لك الحصول على التعويض اللازم، وهذا ما لم يوفره لك السماسرة مجهولو الهوية.

2- تسلق الصخور:

عليك الحذر من تسلق الصدادات الصخرية المتواجدة بمنطقة اللسان، البعض يحرص على القيام بهذا الأمر من أجل التقاط الصور التذكارية، ولكن عليك الحذر أثناء القيام بهذا الأمر أيضا عليك الابتعاد عن مناطق الخطر قدر المستطاع لتحقيق سلامتك الشخصية.

3- اسأل عن خدمات الشواطئ:

عليك أيضا السؤال عن خدمات الشواطئ والتعرف على خريطة الشواطئ المجانية، وكيفية الوصول إليها وستجد خرائط يقوم مجلس مدينة رأس البر بتوزيعها للتعرف على الشواطئ المجانية.

شواطئ رأس البر المجانية جميعها تحمل أرقاما فردية، تبدأ من شاطئ 101 وتنتهي عند شاطئ 13 ولعل أبرز شواطئ رأس البر المجانية هي شواطئ "89، 77، 63، 51".

4- تناول جرعات لقاح كورونا التنشيطية وابتعد عن الزحام:

عليك تناول الجرعات التنشيطية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وستجد داخل مدينة رأس البر حملات نظمتها مديرية الصحة لتوزيع اللقاحات على المواطنين، عليك أيضا الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المزدحمة، والتعامل بجدية مع الأمر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية أمرا مهما عليك الحذر من تجاهله لضمان الاستمتاع بإجازتك داخل مدينة رأس البر.

5- الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ:

عندما تقوم بزيارة الشاطئ عليك التركيز مع تعليمات رجال الإنقاذ، والانصياع لها، عند سماعك صافرات رجال الإنقاذ فإنه يتوجب عليك التوقف فورا عن السباحة والرجوع للخلف، أيضا ستجد حدودا داخل الشاطئ حاول قدر الإمكان الالتزام بها لضمان سلامتك الشخصية.