عشاء الشامبانيا يهدد حلم ليز تروس فى خلافة بوريس جونسون.. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

تورطت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس المرشحة لتولي رئاسة الوزراء، في جدل بعد نشر رسالة بريد ‏إلكتروني مسربة أثارت أسئلة حول سبب عدم إعلانها إنفاق آلاف الجنيهات الإسترلينية على نواب حزب ‏المحافظين خلال الفترة التي سبقت محاولاتها خلافة بوريس جونسون.‏

ووفقا لصحيفة الاندبندنت، حضر حوالي اثني عشر نائب من المحافظين عشاء شمبانيا يسمى "‏Fizz ‎with Liz‏" استضافته وزيرة الخارجية في نادي أعضاء ‏Mayfair 5 Hertford St‏ العام الماضي تحمل ‏تكلفته المليونير الأرستقراطي روبن بيرلي مالك النادي.‏

عندما سألت صحيفة لماذا لم تعلن تروس عن الحفل- التي تقدر قيمتها بـ 3000 جنيه إسترليني - في ‏سجل العموم ، حيث يتعين على أعضاء البرلمان الكشف عن ضيافة تزيد قيمتها عن 300 جنيه إسترلينى‏، نفى المتحدث باسمها أنها نظمتها.‏

وقالوا "لا علاقة لها بها"، وقال المتحدث إن تروس كانت مجرد واحدة من عدد من ضيوف البرلمان ‏المحافظين الذين تمت دعوتهم من قبل المنظم والمضيف بيرلي.‏

ومع ذلك ، فإن هذه الرواية محل خلاف من قبل نواب آخرين حاضرين قالوا لصحيفة الإندبندنت إنها ‏كانت المضيفة وليس بيرلي ، الذي "ظهر لفترة وجيزة ليقول مرحباً"، مشيرين الى انهم تلقوا الدعوة من ‏تروس.‏

وقال مصدر مقرب من بوريس جونسون لصحيفة الإندبندنت إنه أُبلغ في الوقت الذي التقت فيه تروس ‏بمجموعة من نواب حزب المحافظين في أكتوبر من العام الماضي ، وبدا أنها "تقوم بمناورات".‏

وقال وزير الحكومة السابق ديفيد ديفيس ، الذي يدعم السيد سوناك: "لقد فقدنا للتو رئيس وزراء ‏واحدًا بعد أن انتهك القواعد ولم يستطع إحضار نفسه ليقول الحقيقة كاملة لمجلس العموم. ستكون ‏مأساة إذا فعل رئيس وزراء محتمل الشيء نفسه قبل أن يصلوا حتى إلى داونينج ستريت ".‏

يأتي الخلاف حول "‏Fizz With Liz‏" بعد ساعات من إجبار تروس على إلغاء خطط لتوفير ما يصل إلى ‏‏11 مليار جنيه إسترليني سنويًا من إصلاحات رواتب الخدمة المدنية بعد مزاعم بأن ذلك سيعني خفض ‏أجور الممرضات والمعلمين.‏

وأشارت الصحيفة الى انه على الرغم من الزلات الأخيرة ، تظل تروس المرشح الأقوى لهزيمة سوناك في ‏مسابقة قيادة حزب المحافظين. حيث اوضح أحدث استطلاع لـ ‏YouGov‏ تقدمها بـ34 نقطة بين ‏أعضاء حزب المحافظين.‏