عشاء الشامبانيا يهدد حلم ليز تروس فى خلافة بوريس جونسون.. اعرف التفاصيل

تورطت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس المرشحة لتولي رئاسة الوزراء، في جدل بعد نشر رسالة بريد إلكتروني مسربة أثارت أسئلة حول سبب عدم إعلانها إنفاق آلاف الجنيهات الإسترلينية على نواب حزب المحافظين خلال الفترة التي سبقت محاولاتها خلافة بوريس جونسون.
ووفقا لصحيفة الاندبندنت، حضر حوالي اثني عشر نائب من المحافظين عشاء شمبانيا يسمى "Fizz with Liz" استضافته وزيرة الخارجية في نادي أعضاء Mayfair 5 Hertford St العام الماضي تحمل تكلفته المليونير الأرستقراطي روبن بيرلي مالك النادي.
عندما سألت صحيفة لماذا لم تعلن تروس عن الحفل- التي تقدر قيمتها بـ 3000 جنيه إسترليني - في سجل العموم ، حيث يتعين على أعضاء البرلمان الكشف عن ضيافة تزيد قيمتها عن 300 جنيه إسترلينى، نفى المتحدث باسمها أنها نظمتها.
وقالوا "لا علاقة لها بها"، وقال المتحدث إن تروس كانت مجرد واحدة من عدد من ضيوف البرلمان المحافظين الذين تمت دعوتهم من قبل المنظم والمضيف بيرلي.
ومع ذلك ، فإن هذه الرواية محل خلاف من قبل نواب آخرين حاضرين قالوا لصحيفة الإندبندنت إنها كانت المضيفة وليس بيرلي ، الذي "ظهر لفترة وجيزة ليقول مرحباً"، مشيرين الى انهم تلقوا الدعوة من تروس.
وقال مصدر مقرب من بوريس جونسون لصحيفة الإندبندنت إنه أُبلغ في الوقت الذي التقت فيه تروس بمجموعة من نواب حزب المحافظين في أكتوبر من العام الماضي ، وبدا أنها "تقوم بمناورات".
وقال وزير الحكومة السابق ديفيد ديفيس ، الذي يدعم السيد سوناك: "لقد فقدنا للتو رئيس وزراء واحدًا بعد أن انتهك القواعد ولم يستطع إحضار نفسه ليقول الحقيقة كاملة لمجلس العموم. ستكون مأساة إذا فعل رئيس وزراء محتمل الشيء نفسه قبل أن يصلوا حتى إلى داونينج ستريت ".
يأتي الخلاف حول "Fizz With Liz" بعد ساعات من إجبار تروس على إلغاء خطط لتوفير ما يصل إلى 11 مليار جنيه إسترليني سنويًا من إصلاحات رواتب الخدمة المدنية بعد مزاعم بأن ذلك سيعني خفض أجور الممرضات والمعلمين.
وأشارت الصحيفة الى انه على الرغم من الزلات الأخيرة ، تظل تروس المرشح الأقوى لهزيمة سوناك في مسابقة قيادة حزب المحافظين. حيث اوضح أحدث استطلاع لـ YouGov تقدمها بـ34 نقطة بين أعضاء حزب المحافظين.
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