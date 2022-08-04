عايز فلوس لشراء مخدرات.. اعترافات المتهم بسرقة فيلا فى منطقة النزهة

كتب محمود عبد الراضى ـ سليم على

اعترف لص بسرقة فيلا في النزهة، حيث رصدها مستغلا غياب صاحبتها فتسلل إليها وسرق مجوهرات منها لبيعها وشراء مخدرات.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) بأنها كانت متواجدة خارج البلاد وفور عودتها اكتشفت سرقة (مشغولات ذهبية – مبالغ مالية – متعلقات شخصية) من داخل مسكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخص، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، نظراً لتعاطيه المواد المخدرة وعلمه بأن المسكن محل الواقعة خالى من السكان، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.