عامل بمياه الأقصر يعيد مصوغات ذهبية عثر عليها أثناء تطهير غرف الصرف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدم أهالى قرية الغربى قامولا والوحدة المحلية بالقرية فى محافظة الأقصر، تحية شكر وتقدير للعاملين بشبكة الصرف الصحي بإدارة بالقرنة للأمانة وحسن الخلق، وذلك بعد عثورهم على مصوغات ذهبية ثمينة أثناء تطهير غرف الصرف الصحى بقرية سيول نجع البركة.

وفى هذا الصدد قام العامل محمد محمود السيد أحمد بتسليم مصوغات ذهبية ثمينة إلى الوحدة المحلية بالقرية والتى قامت بتسليمها لأصحابها، حيث تقدمت الوحدة المحلية بالشكر للمهندس أحمد حسن مدير إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقرنة والعاملين بالشركة، وأكدوا أن هذا الفعل يعتبر نموذج مشرف للأمانة والشرف والقيادة الحكيمة التي تسير بمبدأ حسن الخلق وخدمة المواطنين وخدمة الصالح العام.

فيما أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إشارة البدء فى تنفيذ أعمال إحدى المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ويحمل إسم مشروع (الصرف الصحى المتكامل لريف صعيد مصر بمحافظة الأقصر).

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فى بيان صحفى، أن مشروع الصرف الصحى المتكامل لريف صعيد مصر بمحافظة الأقصر، يخدم قرى مركزى إسنا لعدد 8 قرى ومركز الطود عدد 2 قرية وتضم قرى( كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس - توماس 3 - الغريرة - الزنيقة - حلفا - الشغب - الدبابية - المعله - الهنادى ).

وبدأت الشركة فى طرح ونشر المناقصة العامة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى، والذى يتم تمويله عن طريق البنك الأفريقى للتنمية لخدمة حوالى (185) ألف نسمة بهذه القرى وسيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات (38 شهر)، وذلك تحت إشراف ومتابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.



العمل فى الصرف الصحى بمدينة القرنة



تطهير غرف الصرف الصحى بقرية سيول نجع البركة



عامل بمياه الأقصر يعيد مصوغات ذهبية عثر عليها