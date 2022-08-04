طيران سنغافورة يتجنب مناطق تدريبات الرماية الحية الصينية قرب تايوان

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قالت هيئة الطيران المدني السنغافورية اليوم الخميس إن شركات الطيران في البلاد تتجنب المناطق التي تشهد تدريبات "الرماية الحية" الصينية بالقرب من تايوان.



تأتي تصريحات هيئة الطيران السنغافورية بعدما أطلقت بكين أكبر مناورات عسكرية في البحار حول تايوان اليوم، بعد يوم من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، والتي تعتبر أعلى مسئول سياسي أمريكي يزورها منذ 25 عامًا، الأمر الذي أثار غضب الصين.



وقالت هيئة الطيران السنغافورية - وذكرت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية - أن الصين أرسلت إخطارًا إلى الطيارين أول أمس الثلاثاء، يحظر على الطائرات، الطيران فوق مناطق محددة تدخل من نطاق تدريبات الرماية الحية التي تجري من الخميس إلى الأحد.



وأضافت أن شركات الطيران السنغافورية تلتزم بالإشعار كجزء من إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بها وتتجنب مناطق المناورات.



وقال متحدث باسم الخطوط الجوية السنغافورية إن رحلات الركاب والبضائع "لا تعبر حاليًا المجال الجوي التايواني"، مضيفا أن الشركة ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وإجراء أي تعديلات مناسبة.