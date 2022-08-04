طب سوهاج تنظم يوما احتفاليا لمرضى "الفينيل كيتونيوريا".. صور

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات اليوم الاحتفالي لمرضى "الفينيل كيتونيوريا"، مرض التمثيل الغذائي، الذي نظمه قسم الأطفال بكلية الطب البشري بالجامعة، بقاعة الاحتفالات الخارجية، بحضور الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور عبدالرحيم عبدربه رئيس قسم الأطفال بكلية الطب، والدكتورة رفيدة مجدي منسق الاحتفالية، والدكتور مصطفى ابوسديرة رئيس قسم الأطفال السابق، وجمع كبير من الأطفال المرضى وذويهم.

وبهذه المناسبة ألقى الدكتور مصطفى عبد الخالق، كلمة أشاد فيها بجميع منتسبي قسم الأطفال، مبرزاً الجهود المبذولة بالقسم، ومعرباً عن سعادته بلقاء ذوي الأطفال مرضى "متلازمة فينيل" للإحتفال معهم، مناشداً الجميع بتضافر الجهود لتوفير أفضل السبل العلاجية والوقائية لتجنبهم خطر مضاعفات هذا المرض، معلناً عن توفير الرعاية الصحية الكاملة والنوعية المتخصصة من الألبان والمخبوزات الخاصة بهذه الفئة من الأطفال المرضى.

وأضاف عبدالخالق، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتذليل جميع الصعوبات تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم وأعمارهم، والعمل على دمجهم في المجتمع، ومساواتهم بأقرانهم من الأسوياء، مؤكداً على المساعى الجادة التي تبذل من إدارة الجامعة لإنشاء مستشفى طب وجراحات الأطفال، موجهاً تحية وتقدير للدكتور مصطفى ابوسديرة لما قدمه من عطاءات خلال فترة توليه رئاسة القسم.

ومن جهته أعلن الدكتور أسامة رشاد، عن وجود خطة لتطوير قسم الأطفال، مؤكداً على أن هناك جهود كبيرة تبذل به، حيث يعد من الأقسام الكبري بالمستشفى ويضم عدد كبير من الكوادر الطبية المتميزة، التي تؤهله لأن يتحول إلى مستشفى للأطفال بحد ذاتها.

ومن جانبه، ألقى الدكتور عبدالرحيم عبدربه، كلمة أعرب فيها عن سعادته بتشريف رئيس الجامعة للاحتفالية، موضحاً أن المستشفى الجامعي كانت سباقة في إنشاء أول وحدة لعلاج مرض التمثيل الغذائي بصعيد مصر في عام 2018، لافتاً إلى وجود تعاون كبير بين الوحدة وعدد كبير من الجامعات المصرية، مطالباً بالإسراع في إنشاء مستشفى طب وجراحات الأطفال والجراحات المتخصصة.

وقالت الدكتورة رفيدة مجدي، أن الهدف من الاحتفالية إدخال السرور على الأطفال المرضى ودعمهم نفسياً ومعنوياً، وتوعية ذويهم عن طبيعة المرض والعلاج عن طريق الحمية الغذائية، موضحة أنه يوجد في سوهاج ما يزيد عن 250 حالة يتلقون العلاج من وحدة التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي.

جدير بالذكر أن نهاية الاحتفالية شهدت تكريم لرئيس الجامعة وعميد كلية الطب ورئيس قسم الأطفال السابق، كما تم توزيع هدايا وألعاب للأطفال المشاركين في الاحتفالية وسط جو من الفرحة والسعادة غمرت نفوس الحاضرين.



طب سوهاج تنظم يوم احتفالي لمرضى الفينيل كيتونيوريا (1)



طب سوهاج تنظم يوم احتفالي لمرضى الفينيل كيتونيوريا (2)



طب سوهاج تنظم يوم احتفالي لمرضى الفينيل كيتونيوريا (3)



طب سوهاج تنظم يوم احتفالي لمرضى الفينيل كيتونيوريا (4)



طب سوهاج تنظم يوم احتفالي لمرضى الفينيل كيتونيوريا (5)



طب سوهاج تنظم يوم احتفالي لمرضى الفينيل كيتونيوريا (6)



طب سوهاج تنظم يوم احتفالي لمرضى الفينيل كيتونيوريا (7)



طب سوهاج تنظم يوم احتفالي لمرضى الفينيل كيتونيوريا (8)