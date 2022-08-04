ضياء رشوان: الحوار الوطنى سيشمل كل ما يهم البلد والمواطن

كتب أحمد عرفة

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى انتهى بعد مناقشات جادة للغاية من تشكيل اللجان، واجتماع أمس تشكيل اللجان الاقتصادية، موضحا أن الحوار الوطن سيشمل كل شيء ولن يتجاهل أي شيء وسيشمل كل ما يهم البلد والمواطن.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة إيه تى سى، أن المحور السياسى شكّل لجانا فرعية وهى لجان خاصة بمباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة.

ولفت ضياء رشوان إلى أن المحور المجتمعى يضم لجنة لقضية التعليم ولجنة لقضية الصحة ولجنة القضية السكانية بكل تبعاتها وتأثيراتها ولجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، والدستور المصرى نص على ضرورة الحفاظ على الأسرة ومحور الثقافة والهوية الوطنية، وهو محور مهم، فالثقافة شيء مهم جدا لمصر.

وأوضح المنسق العام لحوار الوطنى أن المحور الاقتصادى شمل 7 لجان، التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى وأولويات الاستثمارات العامة للدولة المصرية، والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والصناعة والعدالة الاجتماعية بمفهومها العام.