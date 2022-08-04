اليوم السابع
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ضبط 50 قطعة سلاح و142 قضية مخدرات فى حملات أمنية

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:38 ص
ضبط 50 قطعة سلاح و142 قضية مخدرات فى حملات أمنية حملات أمنية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (50) قطعة سلاح نارى ، (142) قضية مخدرات وتنفيذ (47798) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 3 متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2348) حكم قضائى متنوع.
 
 

اسلحة نارية

مكافحة المخدرات

الامن العام

وزارة الداخلية



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