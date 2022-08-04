ضبط وإعدام 1260 كجم أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

كثفت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مباحث التموين، الحملات التفتيشية المكبرة لضبط الأغذية الفاسدة قبل بيعها للمواطنين بقري مراكز قطور وطنطا أول، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان له إن المديرية شنت حملات تفتيشيه على المحلات التجارية بالأسواق بقري ومراكز المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 497 كجم و780 لتر عصائر وزيوت وأغذية متنوعة ، متغير الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحريزها والتحفظ عليها وإعدام 380 كجم و85 لتر زيوت وعصائر متغيره الخواص وتحرير 667 محضر وعدم وجود شهادات صحية بمنشأت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق.

كما تمكنت الحملة من خلال مراقبي تفتيش الأغذية بالمديرية، من غلق 109 مجمعات استهلاكية غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.