ضبط لصين قتلا حارسا لسرقة حديقة فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (حارس خصوصى - مقيم بدائرة المركز) ، وبها عيارين ناريين بالرأس والصدر .

بالفحص تبين أنه حال تواجد المجنى عليه بعمله كحارس بحديقة موالح ملك أحد الأشخاص بذات الناحية .. شاهد بعض الأشخاص حال شروعهم فى سرقة بعض الزوايا الحديدية من داخل الحديقة فحاول منعهم وإعتراضهم .. فقام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان - مقيمان بمحافظة القليوبية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وبإرشادهما أمكن ضبط (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " المستخدمين فـى الواقعة).