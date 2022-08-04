ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وسلع غذائية مجهولة المصدر بحملة فى الدقهلية

الدقهلية – فريق المحافظات

تمكنت حملة تموينية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، من ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة، بناحية مركز ومدينة بلقاس، وذلك بحضور على حسن مدير عام شئون التجارة الداخلية والرقابة، وشادية السعيد ومصطفى عوض المفتشين بالمديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالدقهلية وجهاز حماية المستهلك، ولجنة محافظة الدقهلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل جزارة، لقيامه بالذبح خارج السلخانة، وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على 20 كيلو لحوم، كما تم ضبط محل آخر لقيامه بالذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على 30 كيلو لحوم، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم تحرير 2 محضر لمخالفة للقرار 113 لسنة 1994 لحيازة سلع غذائية متنوعة (تونة وخل وملح) مجهولة المصدر، كما تم ضبط سكر تموينى قبل بيعه في السوق السوداء وإجمالى مضبوطات المواد الغذائية والسكر التموينى 109 أطنان تم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وتم مصادرة 90 علبة منشطات مجهولة المصدر، وتحرير محضر لأحد المحلات لبيعه سجاير بأزيد من السعر الرسمى، ومحل آخر لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتتواصل الحملات التموينية فى مواجهة المخالفين.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.