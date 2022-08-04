ضبط تزوير وتلاعب فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالقاهرة

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة برئاسة ممدوح رسلان مدير عام الإدارة من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .

فبناءا على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة س . ت . ل بالإفراج عن سيارة ماركة رونج روفر بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها فى المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارة فى فترة الحظر الجمركى للعمل فى غير الأغراض المعفاة من أجلها .

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد عوض ومحمد رفعت وعبدالله دسوقى وأحمد أسامة رؤساء أقسام المكافحة .

وقامت اللجنة بمراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة بإستخدام السيارة فتبين وجود تلاعب فى الدفاتر والبيانات والمستندات التى تم تقديمها للجمارك وإستخدام هذه السيارة في أغراض أخرى غير الغرض التى المعفاة من أجله .

وقرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 247 لسنة 2022 .

وطلبت الشركة التصالح وتم سداد مبلغ 200 ألف جنيه من الضرائب والرسوم الجمركية بالقسيمة رقم 139634 فى 25 يوليو 2022 وجارى سداد باقى المبلغ .

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.