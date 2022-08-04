ضبط المتهم بمضايقة فتاة داخل ميكروباص فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور مرفق به صور ومقطع فيديو لإحدى السيارات على صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضررت خلاله فتاة من قيام قائد تلك السيارة مضايقتها ا لفظياً حال سيرها بمنطقة الدقى بالجيزة وبرفقتها أخرى.

بالفحص تم تحديد الشاكية وبإستدعائها أكدت ما جاء فى شكواها كما تم تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة قيادته.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.