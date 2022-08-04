صمم قصر بوتين.. إيطاليا تصادر 141 مليون يورو من مهندس معمارى مرتبط بروسيا

فاطمة شوقى

قالت قناة "الصول 24 اورا" الإيطالية إن شرطة الضرائب صادرت أصول تزيد قيمتها عن 141 مليون يورو من المهندس المعمارى انفرانكو سيريلو والذى يرتبط بصلة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وقالت شرطة الضرائب إنها صادرت أصولا من مهندس في مدينة بريشيا بشمال إيطاليا، وذلك على خلفية وجود مخالفات ضريبية، حيث إنه صمم مبنى على البحر الأسود في روسيا معروف باسم "قصر بوتين" ، في حين أن الرئيس الروسى نفى تماما أي علاقة له بالقصر، كما أكد المهندس أنه ليس لديه أي تعاملات مع بوتين.

وعادت القضية إلى الظهور في أوائل عام 2021 ، عندما قام أليكسي نافالني ، أحد معارضى الكرملين المسجون ، بتسجيل مقطع فيديو على الإنترنت يزعم أن بوتين يمتلك العقار.

في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي في أبريل ، صرح سيريلو أنه صمم المبنى، لكن تم تكليفه من قبل مجموعة خاصة وأنه لم تكن له علاقات مع بوتين. قال سيريلو في مقابلة مع صحيفة La7: "من الجنون أن نعتقد أن رئيس مثل هذا البلد المهم يحتاج إلى بناء مبنى لنفسه".