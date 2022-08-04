"صحة دمياط" تعلن بدء تنفيذ خطة القوافل العلاجية المجانية لشهر أغسطس

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استئناف عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر أغسطس الجاري والتى تستهدف 6 قرى ومدن بمراكز كفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .
هذا وقد بدأت الخطة بتنفيذ قافلة طبية بمنشية ناصر بمركز كفر سعد منذ الأمس وتستمر حتى اليوم الخميس ،وإنطلاق قافلة بأم الرضا الجديدة بمركز كفر البطيخ يومي الأربعاء والخميس (10 ، 11 أغسطس) وأخرى بقرية أبو سعادة الكبرى بمركز كفر سعد يومي الجمعة والسبت الموافقين (12، 13 أغسطس)،وأخرى بذات المركز بالوسطاني يومي الأربعاء والخميس الموافقين (17 ، 18 أغسطس).
أما بمركز فارسكور فمن المقرر أن تعقد قافلة بقرية كرم ورزوق يومي الأربعاء والخميس الموافقين ( 24، 25 أغسطس)، على أن تُختتم فاعليات القوافل لهذا الشهر بقرية النوادرية بذات المركز يومي الجمعة والسبت (26، 27 أغسطس).
والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وتخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية .
وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة.
"صحة دمياط" تعلن بدء تنفيذ خطة القوافل العلاجية المجانية لشهر أغسطسالخميس، 04 أغسطس 2022 12:23 م
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أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استئناف عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر أغسطس الجاري والتى تستهدف 6 قرى ومدن بمراكز كفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .
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