"صحة المنيا" تواصل اليوم تنظم قافلة طبية لأهالى قرية صفط الغربية بمركز المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا اليوم الخميس، تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية صفط الغربية بمركز المنيا، والتى أعلنت عنها المديرية أمس، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصاً على سلامتهم وصحتهم.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وفى سياق آخر قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه جرى الانتهاء من إجراء 9454 عملية مجانية في مختلف التخصصات خلال الفترة من 1 يناير حتى نهاية "يوليو" 2022، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأضاف وكيل الوزارة، أن العمليات شملت (4513) عملية جراحة عيون و(799) جراحة مخ وأعصاب و(557) عملية جراحة الأورام و(2616) قسطرة قلبية (272) قلب مفتوح و(466) جراحة العظام، و186 جراحة اوعية دموية وقسطرة طرفية (37) قسطرة بالمخ، و8 زراعة قوقعة .