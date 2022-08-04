اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 01:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

صالح والكاظمي يبحثان التطورات السياسية الأخيرة بالعراق

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:00 ص
صالح والكاظمي يبحثان التطورات السياسية الأخيرة بالعراق الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة.


وذكر بيان للرئاسة العراقية - أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء أنه تم التأكيد، على أهمية ضمان الأمن والاستقرار، والتزام التهدئة والركون إلى حوار حريص ومسؤول يبحث الأزمة ويضع خارطة طريق واضحة وحلولاً تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتُحقق مصالحهم وتطلعاتهم.


وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على أهمية تكاتف الجميع ورصّ الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، والحول دون أي تصعيد يستغله المتربصون بالبلد وشعبه، واليقظة والحذر من محاولات فلول الإرهاب في زعزعة الأمن والاستقرار، ودعم الأجهزة الأمنية البطلة للقيام بواجباتها على أكمل وجه.


العراق

برهم صالح

مصطفى الكاظمى

المستجدات فى العراق

مظاهرات العراق

الاحتجاجات فى العراق

الأوضاع فى العراق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة