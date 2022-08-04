صالح والكاظمي يبحثان التطورات السياسية الأخيرة بالعراق

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بحث الرئيس العراقي برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة.



وذكر بيان للرئاسة العراقية - أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء أنه تم التأكيد، على أهمية ضمان الأمن والاستقرار، والتزام التهدئة والركون إلى حوار حريص ومسؤول يبحث الأزمة ويضع خارطة طريق واضحة وحلولاً تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتُحقق مصالحهم وتطلعاتهم.



وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على أهمية تكاتف الجميع ورصّ الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، والحول دون أي تصعيد يستغله المتربصون بالبلد وشعبه، واليقظة والحذر من محاولات فلول الإرهاب في زعزعة الأمن والاستقرار، ودعم الأجهزة الأمنية البطلة للقيام بواجباتها على أكمل وجه.