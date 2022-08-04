شباب كفر الشيخ تنظم المسابقة الثقافية فى دورى المعلومات.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ المسابقه الثقافيه فى دورى المعلومات، والتى أقيمت بقاعة التعليم المدني بالمديرية بمشاركة 50 شاب و فتاة من ممثلي الإدارات الفرعية الفائزين في مسابقات المرحلة التمهيدية على مستوى الإدارات للتنافس في مجالات الأدب والتاريخ والجغرافيا والعلوم والرياضة والفنون، والتى جاءت برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ووزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و إشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أعلنت لجنة التحكيم التي ترأسها المخرج حسن عباس فوز مركز شباب كفر مجر التابع لإدارة شباب دسوق مركز أول، ومركز شباب الفيروز التابع لشباب الرياض مركز ثانى.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إلى أهمية دور الفعاليات التثقيفية للنشء والشباب فى تعزيز قدراتهم على البحث والقراءة في ظل تحديات العصر و عزوفهم عن الاهتمام بالقراءة كمصدر تثقيفي أساسى ، واستبدالها بإستيقاء المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي والتي فى أحيان كثيرة تكون غير دقيقة ، كما أن المسابقة تحقق الهدف الأهم وهو العمل في فريق من أجل الفوز على المنافس.

يذكر أنن أسماء الفائزين بالمسابقة مركز شباب كفر مجر "أميرة محمود، رحمة عمر، أحمد علاء، حامد محمود، عبد العزيز مسعد ومن مركز شباب الفيروز "محمد أشرف، أحمد عادل، محمود أحمد، محمد عبدالجواد، على عبد الهادي" جاء ذلك بإشراف تنفيذى صبحى عبد العزيز مدير إدارة الشباب، والدكتور فوزى حسيب مدير إدارة المشروعات تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب.



المحاضرون بمراكز الشباب



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شباب كفر الشيخ تنظم المسابقه الثقافيه في دورى المعلومات