اليوم السابع
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شاهد الفرق.. الطريق الدائرى قبل وبعد توسعة منطقة كوبرى الأوتوستراد

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:00 م
شاهد الفرق.. الطريق الدائرى قبل وبعد توسعة منطقة كوبرى الأوتوستراد الطريق الدائرى كوبرى الاوتوستراد
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، صورا توضح الفارق الذى حققه مشروع توسعة الطريق الدائرى، فى حل التكدس والإزدحام، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى لتطوير الطريق الدائرى.
 
وتوضح الصورة كوبري الأوتوستراد، عام 2020 وصورة أخرى يوليو 2021 ، لتوضح الفارق الكبير الذى حدث بالمشروع وتأثير التوسعة على المرور بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.
 
ظهر الطريق الدائرى بشكل رائع بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتوسعة، وينشر اليوم السابع صورا توضح ما تم تنفيذه على الطريق الدائرى بطول 76 كم، وهى طول المرحلة الأولى.
 
وأعلنت وزارة النقل، انتهاء أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الأولى، وتشمل المسافة من المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة / السلام /مسطرد / اسكندرية الزراعي و المسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.
 
 
الطريق الدائرى - كوبرى الاوتوستراد بعد التطوير
الطريق الدائرى - كوبرى الاوتوستراد بعد التطوير

 

الطريق الدائرى - كوبرى الاوتوستراد قبل التطوير
الطريق الدائرى - كوبرى الاوتوستراد قبل التطوير

 


الطريق الدائرى

توسعة الدائرى

كوبرى الأوتوستراد

النقل



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