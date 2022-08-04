شاب يشعل النيران فى نفسه بسبب خلافاته المستمرة مع زوجته بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف

استقبل مستشفى سوهاج العام شاب يبلغ من العمر 31 سنة مصابًا بحروق من الدرجات الثلاثة بنسبة 40% وذلك على إثر قيامه بإشعال النيران في جسده بسكب مادة بترولية على ملابسه بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من قسم أول سوهاج يفيد بإصابة شاب بحروق متفرقة بالجسم عقب قيامه بإشعال النيران في نفسه بدائرة القسم وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج والعقيد أسامة طنطاوى، مفتش مباحث القسم بقيام أحد الأشخاص بإشعال النيران بنفسه دائرة قسم أول سوهاج حيث تبين قيام "إبراهيم م .ا .ا" 31 عامًا، عامل ويقيم دائرة القسم بسكب مادية بترولية "بنزين" علي نفسه وإشعال النيران مما نتج عنه إصابته بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث بنسبة 40 %".

وتم نقل المصاب لمستشفي سوهاج العام وبسؤال أفاد شقيقه "محمد .م .ا .ا" 37 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وعلل ذلك لقيام زوجته المدعوة "حنان .م. ر. م" 30 عامًا، ربة منزل بإفتعال المشاكل بشكل مستمر معه مما تسبب في وجود خلافات زوجية مستمرة بينهما ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك تم تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.