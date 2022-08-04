سوناك يتعهد بتشديد العقوبات ضد روسيا في حال انتخابه رئيسا جديدا للحكومة البريطانية

وكالات

أعلن المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية وزير المالية السابق ريشي سوناك، أنه سيشدد العقوبات المفروضة على روسيا في حال انتخابه زعيما جديدا للمحافظين، ورئيسا لوزراء بلاده.

وقال سوناك خلال اجتماع مع أعضاء حزبه في كارديف، يوم الأربعاء: "علينا أن نقوم بأمرين: من جهة تعزيز قدرات أوكرانيا، ومن جهة إضعاف روسيا".

وتابع: "بصفتي وزيرا للمالية تمكنت من إيجاد ملياري جنيه استرليني ضمن الميزانية لنقدمها لأوكرانيا على شكل المساعدات العسكرية والمالية التي كانت تحتاج إليها".

وقال إنه "إضافة إلى ذلك لعب دورا مهما في إضعاف روسيا. وإذا فكرتم في الضربات التي نوجهها لروسيا في الوقت الراهن، فإن الحديث يدور ليس عن الإمدادات العسكرية أو الجهود الدبلوماسية، بل عن العقوبات".

وأعاد إلى الأذهان أنه وافق على فرض عقوبات قاسية ضد روسيا مع وزراء المالية من الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية.

وقال: "استهدفنا الشركات الروسية والبنك المركزي وتجارة الذهب الروسي ووصول شركاتهم إلى الأسواق المالية".

وأكد أنه في حال انتخابه رئيسا للوزراء "سيمضي قدما بهذه السياسات".

يذكر أن ريشي سوناك سينافس وزيرة الخارجية ليز تراس في المرحلة الأخيرة من انتخابات زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني.

وسيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات مطلع سبتمبر المقبل، فيما ترجح الاستطلاعات خسارته النزال أمام تراس.