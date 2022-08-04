سقوط لصوص سرقوا توك توك من صاحبه تحت تهديد السلاح بالقاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مركبة توك توك بالقاهرة كرهاً عن قائدها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك") بأنه حال سيره بالمركبة قيادته بدائرة قسم شرطة السلام أول استوقفه 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية" وطلبوا منه توصيلهم لمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر، وفور وصولهم فوجئ بقيام أحدهم بخنقه من الخلف باستخدام قطعه قماش وتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهم وإستولوا منه على المركبة قيادته، وهاتفه المحمول، مبلغ مالى كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض ، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، أمكن تحديد مكان تواجد المركبة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وكذا ضبط المتهمين وتبين أنهم (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) ، وبحوزتهم مركبة ("التوك توك " المستولى عليها - المبلغ المالى المستولى عليه - السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول بإلقائه بالطريق العام خشية تتبعهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بسرقته بالإكراه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.