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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 4-8-2022 أمام الجنيه المصرى بالبنوك

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:17 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 4-8-2022 أمام الجنيه المصرى بالبنوك الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر الدينار الكويتى تباينا أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 4-8-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 59.84 جنيه للشراء، و62.39 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان مسجلا 59.78 جنيه للشراء، و62.31 جنيه للبيع.
 
أما فى بنك الإسكندرية سجل 58.26 جنيه للشراء، و62.35 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان مسجلا 58.27 جنيه للشراء، و62.38 جنيه للبيع، بينما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 62.06 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

62.06 جنيه للشراء.
 
62.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

59.84 جنيه للشراء.
 
62.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

59.89 جنيه للشراء.
 
62.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

60.14 جنيه للشراء.
 
62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

58.26 جنيه للشراء.
 
62.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

60.63 جنيه للشراء.
 
62.35 جنيه للبيع.

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