زى النهارده.. الجنايات تعرض فيديو اعترافات متهم بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 3 سنوات، يوم 4 أغسطس 2019، عرضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الأحراز فى محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم فى قتل آخرين.

وكان تشكيل الدائرة وقتها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بأمانة سر حمدي الشناوي.

وخلال تلك الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ثم عرضت المحكمة مقطع فيديو يوثق اعترافات المتهم معتز مصطفى، وتحدث المتهم فى المقطع عن التحاقه بجماعة الإخوان ومشاركته فى مظاهراتهم، والتحق باللجان النوعية للضغط على الدولة، وانه التحق بحركة حسم، وذكر بأن الحركة كانت تستهدف قيام بعمليات ضد منشآت الدولة، بهدف إظهار عجز النظام في تأمين المنشآت، والحركة كانت لا تستهدف الأفراد لشخصها ولكن لمنصبها، على حد قوله، وشدد على أن بعض قياداتها من الإخوان.

ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير، تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد، قيامهما بقتل فردى شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.

كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان.