اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 02:01 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال شرق اليابان

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:39 م
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال شرق اليابان مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر شمال شرق اليابان، وفقا للبيان التحذيري الصادر عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

 

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن بيان الأرصاد القول إن الزلزال وقع صباح اليوم الخميس قبالة محافظة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترًا. 

 

ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية ولم يصدر تحذير من موجات تسونامي. 

 


زلزال

اليابان

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية

محافظة فوكوشيما



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