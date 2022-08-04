زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال شرق اليابان

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن بيان الأرصاد القول إن الزلزال وقع صباح اليوم الخميس قبالة محافظة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترًا.
ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية ولم يصدر تحذير من موجات تسونامي.
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ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن بيان الأرصاد القول إن الزلزال وقع صباح اليوم الخميس قبالة محافظة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترًا.
ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية ولم يصدر تحذير من موجات تسونامي.
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