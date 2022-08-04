رويترز: سماع دوى انفجار بولاية نبراسكا الأمريكية وأنباء عن سقوط قتلى

كتب محمد جمال

أفادت وكالة رويترز للأنباء بسقوط قتلى فى لوريل بولاية نبراسكا الأمريكية بعد شهادات عن دوى انفجار فى وقت سابق.

يذكرأن، وقع انفجار في وقت مبكر من صباح اليوم في مستودع أسلحة تابع للشرطة الألمانية ، حيث تم تخزين 50 طنا من المتفجرات ، مما أدى إلى اندلاع الحريق، وحتى الآن لم يتمكن رجال الإطفاء من البدء في إطفاء الحريق حيث لا تزال هناك انفجارات وأنقاض متطايرة.

وتوقفت خدمات القطارات الإقليمية والقطارات الطويلة إلى الغرب، كما تم غلق الطريق السريع في هذه المنطقة.

ودعا المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث إلى تجاوز المنطقة المتضررة على مساحة واسعة، وتم نشر العديد من القوات لإطفاء الحريق، لكن بسبب الانفجارات المستمرة، لم يكن من الممكن إطفاء الحريق حتى الآن.

ويقول المتحدث باسم إدارة الإطفاء توماس كيرستين : "تستمر النيران في الانتشار دون حسيب ولا رقيب. وهذا يقلقنا كثيرا."

وقال كيرستين: "تطايرت شظايا الحطام في الهواء، وكانت خدمات الطوارئ لدينا معرضة لخطر الموت، لذلك كان عليهم الانسحاب، لذلك ، لا يمكن إخماده في الوقت الحالي فالخطر على خدمات الطوارئ كبير جدًا.