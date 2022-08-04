اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 06:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: واشنطن تسعى لتزوير البيانات حول الضربة الأوكرانية على سجن بدونتيسك

الخميس، 04 أغسطس 2022 06:20 م
روسيا: واشنطن تسعى لتزوير البيانات حول الضربة الأوكرانية على سجن بدونتيسك القصف - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جيباروف، إن واشنطن تحاول اتهام موسكو بـ "تزوير" البيانات حول الضربة الأوكرانية على سجن في بلدة "يلينوفكا" الواقعة في إقليم دونيتسك؛ "لتبرئة نفسها من هذه الواقعة".


وأضاف جباروف ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ : "إنه تم بالفعل العثور على شظايا من صواريخ "هيمارس" الأمريكية في مكان الحادث، وسيثبت أي تحليل أنها انفجرت في المكان الذي تم فيه العثور عليها"، مضيفا أنه : "هذه هي محاولة من قبل الولايات المتحدة لتبرئة نفسها مسبقا وإخفاء ذنب أوكرانيا عن هذا الحادث".


يأتي هذا بعد أن وصف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، محاولات كييف اتهام موسكو بالهجوم على مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في بلدة يلينوفكا بدونيتسك بأنها "عقيمة ولا جدوى منها".


وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - في وقت سابق - أن القوات الأوكرانية ضربت بصواريخ "هيمارس" الأمريكية مبنى السجن في يلينوفكا بدونيتسك والذي كان يتواجد فيها الأسرى من كتيبة "آزوف" الأوكرانية، من جهتها أفادت مصادر في البيت الأبيض أن واشنطن ترى أن "روسيا تستعد لتزوير الأدلة" لاتهام القوات الأوكرانية بتنفيذ الهجوم على السجن.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة