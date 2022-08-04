روسيا: واشنطن تسعى لتزوير البيانات حول الضربة الأوكرانية على سجن بدونتيسك

أ ش أ

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جيباروف، إن واشنطن تحاول اتهام موسكو بـ "تزوير" البيانات حول الضربة الأوكرانية على سجن في بلدة "يلينوفكا" الواقعة في إقليم دونيتسك؛ "لتبرئة نفسها من هذه الواقعة".



وأضاف جباروف ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ : "إنه تم بالفعل العثور على شظايا من صواريخ "هيمارس" الأمريكية في مكان الحادث، وسيثبت أي تحليل أنها انفجرت في المكان الذي تم فيه العثور عليها"، مضيفا أنه : "هذه هي محاولة من قبل الولايات المتحدة لتبرئة نفسها مسبقا وإخفاء ذنب أوكرانيا عن هذا الحادث".



يأتي هذا بعد أن وصف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، محاولات كييف اتهام موسكو بالهجوم على مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في بلدة يلينوفكا بدونيتسك بأنها "عقيمة ولا جدوى منها".



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - في وقت سابق - أن القوات الأوكرانية ضربت بصواريخ "هيمارس" الأمريكية مبنى السجن في يلينوفكا بدونيتسك والذي كان يتواجد فيها الأسرى من كتيبة "آزوف" الأوكرانية، من جهتها أفادت مصادر في البيت الأبيض أن واشنطن ترى أن "روسيا تستعد لتزوير الأدلة" لاتهام القوات الأوكرانية بتنفيذ الهجوم على السجن.