رفع 73 حالة إشغال خلال حملات مكبرة فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدنى، أعمال إزالة التعديات والإشغالات، حيث تم إزالة حالة تعد فى المهد بنطاق منطقة خور أبو سبيرة التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو الريش، وذلك على مساحة 110 م عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض وذلك بإشراف رئيس القرية ووسط مشاركة للأجهزة الأمنية والعاملين والفنين بالوحدة المحلية.

كما نظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة، استهدفت رفع وإزالة 73 حالة إشغال وضبط 6 معدات للنباشين ومصادرتها، وذلك بنطاق حى غرب بمناطق شارع الشواربى وكورنيش النيل.

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى، حالة تعد بالتعاون مع إدارة دراو الزراعية ومركز الشرطة والوحدة المحلية لقرية الشطب.

بينما واصلت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بقيادة على ياسين، تكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع الجانبية والداخلية ومنطقة البيت الريفى، وكذا بالطريق العام، مع استكمال أعمال الإنارة العامة، والمتابعة لمنظومة العمل بقطاعات العمل المختلفة.