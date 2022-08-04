رفع 1360 حالة إشغال للمقاهى والكافيهات بحدائق الأهرام بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

نفذت أجهزة حى الهرم برئاسة المهندس حسن موافي، حملة مكبرة علي كافيهات شارع الضغط العالي بقطاع هضبة الأهرام، وتم مصادرة 1360 حالة إشغال متنوع من كراسي و ترابيزات وحالات اشغال للطريق وسماعات وتم إيداع المضبوطات بمخازن القطاع وتحرير المحاضر اللازمة بذلك، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وفى السياق، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات الرصد والمتابعة وتكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدى لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتابع محافظ الجيزة جهود المراكز والمدن في إزالة 27 حاله تعدي علي املاك الدولة والاراضي الزراعية وبناء مخالف.

واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة أطفيح في إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية كفر قنديل على مساحة 300م فى المهد كما تم إزاله حالتين تعدي على الأراضي أملاك الدولة بالمدينة علي مساحه 600م وتم إزالتهم .

بالإضافه الي قيام مركز ومدينة العياط بإزالة 3 حالات بناء مخالف شملت حاله تعدي عبارة عن صبه خرسانيه للدور الأول لعقار مخالف بقرية طهما علي مساحه 75 م الي جانب إزالة حالة تعدي ببناء صبه الدور الثالث على مساحه حوالي 120 م بقريه المتانيا كما تم إزالة حالة تعدي على أرض املاك دوله ولاية الرى على مساحة 50م بقرية برنشت.