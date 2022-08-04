رسام إسمعلاوى يزين شوارع التل الكبير بجرافيتي للاعب محمد صلاح.. صور

الإسماعيلية – صبرى غانم

استطاع الفنان أحمد صبرة ابن مركز التل الكبير في الإسماعيلية، أن يلفت نظر رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد قيامه بتزيين شوارع المدينة بجرافيتي للاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

جرافيتي اللاعب الأشهر في تاريخ كرم القدم المصرية محمد صلاح، أعجب بها أهالى مدينة الإسماعيلية، بعد استخدمه فرشة صغيرة ودهانات بسيطة، في رسم الجرافيتي.

وقال أحمد صبرة، إنه تكفل برسم الجرافيتي على أحد الحوائط بمدخل المدينة مجانًا وبدون أي تكاليف، مشيرًا إلى أنه اشترى المواد المستخدمة أيضًا على نفقته، مؤكدًا أن الفكرة جاءت له لتغيير المنظر الجمالي في شوارع المدينة من الإعلانات إلى صور جميلة تعبر عن الشارع من جهة لتصبح داعمة أيضًا للأطفال والشباب باعتبار محمد صلاح أحد أهم الرموز الشبابية حول العالم.

وأضاف "صبرة"، إن الإسماعيلية من المحافظات الجميلة في مصر وتتميز بالخضرة وجوها المعتدل ويزورها آلاف المواطنين سنويًا خاصة في فصل الصيف وفي موسم المانجو، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تغيير الشكل الجمالي في شارع مدينة التل الكبير إلي الأفضل.



جرافيتي للاعب محمد صلاح بالإسماعيلية



جرافيتي للاعب محمد صلاح بالإسماعيلية



جرافيتي للاعب محمد صلاح بالإسماعيلية



جرافيتي للاعب محمد صلاح بالإسماعيلية



جرافيتي للاعب محمد صلاح بالإسماعيلية