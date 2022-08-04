رئيس مجلس النواب اللبنانى: تطبيق الدستور والقانون هو المسار للعدالة

جاء ذلك في بيان لبري اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية لانفجار ميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس عام 2020.

وأوضح بري أن المتضررين من الانفجار هم ضحايا جريمة اصابت كل لبناني في الصميم، مؤكدا الحاجة إلى تحمل المسئولية الوطنية، داعيا بالرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم ولكل لبناني.

ورغم مرور عامين على انفجار ميناء بيروت البحري، إلا أن التحقيقات في القضية متعثرة بسبب خلافات حول مسار التحقيقات.