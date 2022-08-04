اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس مجلس النواب اللبنانى: تطبيق الدستور والقانون هو المسار للعدالة

الخميس، 04 أغسطس 2022 01:33 م
رئيس مجلس النواب اللبنانى: تطبيق الدستور والقانون هو المسار للعدالة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
أ.ش.أ

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أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن تطبيق الدستور والقانون هو المسار الذي يوصل حتما إلى العدالة وكشف الحقيقة.

 

جاء ذلك في بيان لبري اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية لانفجار ميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس عام 2020.
وأوضح بري أن المتضررين من الانفجار هم ضحايا جريمة اصابت كل لبناني في الصميم، مؤكدا الحاجة إلى تحمل المسئولية الوطنية، داعيا بالرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم ولكل لبناني.

 

ورغم مرور عامين على انفجار ميناء بيروت البحري، إلا أن التحقيقات في القضية متعثرة بسبب خلافات حول مسار التحقيقات.

 


لبنان

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