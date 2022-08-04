رئيس مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى تصل إلى اليابان

كتب محمد جمال

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية بوصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إلى اليابان، بحسب "روسيا اليوم".

وهبطت الطائرة التي كانت تحمل بيلوسي في مطار قاعدة يوكوتا الجوية الأمريكية اليابانية المشتركة الواقعة بمدينة فوسا في ضواحي طوكيو، في إطار جولتها الآسيوية.

ووصلت بيلوسي إلى اليابان بعد انتهاء زيارته إلى كوريا الجنوبية.

ويعتزم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيد إجراء محادثات مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في العاصمة اليابانية طوكيو، الجمعة، وفقا لما أكدته مصادر بالحكومة اليابانية.

وقالت المصادر -وفقا لما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية- "من المتوقع أن يناقش كيشيدا وبيلوسي، اللذان يقومان بجولة آسيوية، الوضع المحيط بتايوان.

يذكر أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت أنها قدمت احتجاجا قوي اللهجة للحكومة الأمريكية بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقالت الوزارة إنها استدعت السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء "للاعتراض بحزم" و"التنديد بشدة" بزيارة بيلوسي.