رئيس جامعة دمياط يستقبل باحثا مصريا عقب نشر بحثه بإحدى الصحف العالمية

دمياط - فريق المحافظات

استقبل الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، الدكتور هيثم صحصاح المدرس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة دمياط، والذي قام بنشر بحثًا مميزًا كباحث رئيسي في مجلة Nature Scientific Reports والتي تُعد المجلة الأفضل في العالم، ولها تأثير كبير في الترتيب العالمي للجامعة في مختلف التصنيفات الدولية.



واستمع رئيس جامعة دمياط إلي ملخص بحثه ولما له من فوائد علمية وعملية .



ويدور موضوع البحث حول تحديد متي بدأ تصادم الهند بقارة آسيا، كما تضمن أيضا عرض محاولات الفريق البحثي في اكتشاف ساعة جيولوجية أكثر دقة، وسيساعد هذا الاكتشاف في معرفة الأسباب وراء التغيرات المناخية التي سبقت التصادم مما أدى لانقراض الديناصورات وعلاقة هذا الحدث بالتغيرات المناخية اللاحقة والتي مكنت من ازدهار الحياة مجددًا على الأرض، كما سيساعد هذا الاكتشاف في فهم العلاقة بين خزانات البراكين المختلفة ومعرفة الوقت اللازم و الظروف الملائمة لتكوين كثير من الخامات المعدنية.