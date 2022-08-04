اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 07:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس "تحالف الفتح" يؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر

الخميس، 04 أغسطس 2022 06:00 ص
رئيس "تحالف الفتح" يؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى فى العراق
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس "تحالف الفتح"، هادي العامري، تأييده لإجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر.

وقال العامري في بيان "نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر".

وأضاف أن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات.

وأكد العامري أن هذا يتطلب حوارا وطنيا شاملا من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها، بالإضافة إلى توفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية.

وكان مصدر في "الإطار التنسيقي" قد كشف يوم الأربعاء في تصريح لـRT، عن تخويل رئيس تحالف الفتح القيادي في الإطار هادي العامري بالتفاوض مع الصدر.


مقتدى الصدر

العراق

اخبار العراق

العامرى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة