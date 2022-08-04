خطة القوافل العلاجية التابعة لـ"حياة كريمة" بقرى البحر الأحمر خلال أغسطس

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عم خطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر أغسطس الجارى، حيث انطلقت منذ امس القوافل العلاجية بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير لمدة يومين امس واليوم .

وتنطلق القوافل بعد ذلك الي وحدة رعاية الطفل بمدينة القصير لمدة يومين 5 و 6 أغسطس لإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج فى التخصصات المختلفة مجانا لأهالي مدينة القصير .

ومن مدينة القصير تنطلق القوافل بعد ذلك إلى قرية أبو رماد بحلايب لمدة يومين 7 و 8 أغسطس ومنها الي مدينة حلايب يومي 9 و 10 اغسطس، ثم الي مدينة الشلاتين حيث قرية حدربة ومرسى حميرة، ومنها الي مركز صحة الأسرة بمرسى علم لمدة يومين 11 و 12 أغسطس.

وتعود القوافل الي الشمال مجددا إلى قرية ام الحويطات بسفاجا لمدة يومين ثم الي وحدة الأمل بمدينة رأس غارب لمدة يومين ايضا حيث يتم الكشف في التخصصات المختلفة وصرف العلاج مجانا .











