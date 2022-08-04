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خريطة الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. إنفوجراف

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:03 م
خريطة الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. إنفوجراف خريطة الطرق المغلقة
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

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توجد العديد من المحاور والطرق الرابطة بين محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم يتم من خلالها إجراء أعمال تطوير أو إنشاء محطات مترو أنفاق ضمن مشروعات تشرف عليها الدولة المصرية، ويجب تفادى تلك المناطق منعا لظهور أى كثافات مرورية أو تعطيل وصول المواطنين للأماكن التى يقصودنها ومنها:-
 
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-إغلاق كوبرى فيصل جزئيا لمدة 3 أيام 
 
- غلق كلى لنفق السيارات بشارع الخمسين، أسفل طريق القطامية/ العين السخنة
 
- تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع خط المياه بمحور كورنيش النيل بالتبين
 
- إغلاق طريق إسكندرية الصحراوى لإنشاء محطة مترو المتحف الكبير
 
- إغلاق شارع الهرم لإنشاء محطات مترو مدكور والطالبية والعريش والمريوطية والمساحة
 
-الغلق الكلى بغرب سوميد اتجاه محور 26 يوليو لإنشاء القطار السريع
 
-اغلاق جزئى بشارع جامعة الدول لإنشاء محطة مترو
 
-إغلاق بقطاعات شارع السودان لإنشاء محطتى مترو إنفاق " السودان – الكيت كات"
 
- مناطق أعمال توسعة طريق الإسكندرية - مطروح وإجراء تحويلات لمدة شهرين
 
-  أعمال توسعة الطريق الدائرى بنطاق المرج والبساتين والمعادى والتجمعات
 
-  توسعة طريق الواحات الصحراوى للقادم من مناطق الجيزة الى مدينة 6 أكتوبر
 
- إغلاق شارع امتداد محور محمد بن زايد أمام كمبوند بيت الوطن بمدينة نصر لإنشاء المونوريل لمدة شهرين
 
- مناطق إنشاء المونوريل بمناطق مدينة نصر وشرق القاهرة
 
- التحويلات المرورية بسبب أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد
 
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