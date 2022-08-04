خارجية روسيا تستدعى سفير النرويج احتجاجا على سلوك أحد دبلوماسييها بمورمانسك

وكالات

قالت الخارجية الروسية إنه تم استدعاء سفير النرويج احتجاجا على "السلوك غير المقبول" لموظفة في القنصلية النرويجية في أحد فنادق مورمانسك وطالبت بمغادرتها الأراضي الروسية.

وحسب موقع روسيا اليوم، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن بقاء الموظفة في القنصلية العامة للنرويج إليزابيث إلينجسن في مورمونسك بات مستحيلا بعد الحادث الذي وقع في المدينة في 6 يوليو.

وكانت وزارة الخارجية النرويجية قد أعربت في السابق عن أسفها على سلوك موظفة القنصلية النرويجية في مدينة مورمانسك الروسية، إليزابيث إلينجسن.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد تناقلت أن إليزابيث إلينجسن، الدبلوماسية بالقنصلية النرويجية في مورمانسك الروسية، كانت قد تصرفت بفظاظة وعدوانية في أحد فنادق مورمانسك عندما طلب منها الانتظار حتى يتم تنظيف الغرفة التي نزلت فيها، حيث صرخت في وجه عامل أحد الفنادق بعبارات بذيئة.