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"حياة كريمة" بالشرقية.. تنفيذ 10 مجمعات حكومية لتوفير الخدمات إلكترونيا

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:30 ص
"حياة كريمة" بالشرقية.. تنفيذ 10 مجمعات حكومية لتوفير الخدمات إلكترونيا مجمع خدمات المواطنين بالناصرية
الشرقية - إيمان مهنى

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لم تقتصر المبادرة الرئاسية حياة كريمة على توفير خدمات البنية التحتية فقط، ولكن هناك ثورة تكنولوجية لخدمية للمواطنين، التي ستوفر لهم كل ما يحتاجه المواطن في أسرع وقت.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات خدمية بقرى الحسينية متطورة ضمن 860 مشروعا خدميا ينفذ بالمركز، الذي يعد أكبر مراكز المحافظة مساحة ويعيش فيه أكثر من 750 ألف مواطن، عانوا من نقص الخدمات خلال عقود ماضية، متابعا أنها مجمعات تم استحداثها لتقديم كل خدمات التي يحتاجها المواطن منها خدمة "المحلية، البريد، السجل المدني، الشهر العقاري، التضامن".

وأوضح الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة عبقرية، لم تفغل الدور التكنولوجي والخدمات المتطورة، ضمن مشروعات خدمية البنية التحتية، واعتبرت الطفرة تكنولوجيا في مجال البنية التحتية والاتصالات هو مكون أساسي للحياة كريمة.


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