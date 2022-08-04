حملات نظافة وتجميل ودهان بلدورات شوارع قرى ومراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة لرفع مستوى النظافة والتجميل بمراكز وقرى المحافظة ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة، لافتاً إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة مشيراً إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

ونفذت الوحدات المحلية مراكز أسيوط وديروط والفتح وأبنوب والغنايم حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق بمدينة أبنوب وقرية عرب القداديح ، ورفع وإزالة المقالب والتراكمات بقرى (عرب مطير وبني مر وبصرة والعصارة والمعصرة) بمركز الفتح بالاضافة إلى قرية نجع سبع وطريق درنكة التابعة لمركز أسيوط وتسويته وإزالة الحفر والمطبات غير الشرعية لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين فضلاً عن استكمال أعمال الدهانات بالطريق الزراعي "أسيوط- منفلوط" بعد كمين الطرق بنطاق مركز أسيوط ، وتمهيد ورفع كفاءة طريق "مساره - ديروط" الأوسط بنطاق مركز ديروط وتنفيذ حملة نظافة مكبرة ونقلها إلى الأماكن المخصصة بمركز الغنايم .

جاءت الحملة بمشاركة حسني درويش رئيس مركز أسيوط ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وتاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ومسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات والرصد والمتابعة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات النقل ولوادر وحاويات وسيارات كنس آلي و... وغيرها من المعدات.