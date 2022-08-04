حملات نظافة وتجميل ودهان بلدورات شوارع قرى ومراكز أسيوط

ونفذت الوحدات المحلية مراكز أسيوط وديروط والفتح وأبنوب والغنايم حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق بمدينة أبنوب وقرية عرب القداديح ، ورفع وإزالة المقالب والتراكمات بقرى (عرب مطير وبني مر وبصرة والعصارة والمعصرة) بمركز الفتح بالاضافة إلى قرية نجع سبع وطريق درنكة التابعة لمركز أسيوط وتسويته وإزالة الحفر والمطبات غير الشرعية لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين فضلاً عن استكمال أعمال الدهانات بالطريق الزراعي "أسيوط- منفلوط" بعد كمين الطرق بنطاق مركز أسيوط ، وتمهيد ورفع كفاءة طريق "مساره - ديروط" الأوسط بنطاق مركز ديروط وتنفيذ حملة نظافة مكبرة ونقلها إلى الأماكن المخصصة بمركز الغنايم .
جاءت الحملة بمشاركة حسني درويش رئيس مركز أسيوط ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وتاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ومسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات والرصد والمتابعة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات النقل ولوادر وحاويات وسيارات كنس آلي و... وغيرها من المعدات.
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حملات نظافة بالمراكز (3)
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