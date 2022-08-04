حملات لمنع سير التوك توك والتروسيكل المخالفة بالعامرية فى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شنت محافظة الإسكندرية حملة مكبرة تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمنع سير مركبات التوك توك بالمحاور الرئيسية للمدينة.



وقام حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله رئيس الحي بحملات مكبرة لمنع سير التوك توك بالطرق الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وتغريم المخالفين حيث أسفرت الحملات عن ضبط على عدد توك توك وعدد 4 تروسيكل للسير عكس الاتجاه و3 مكبر صوت وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي سياق آخر قام حي العامرية أول بتنفيذ حملة بحضور مديرية التموين ومباحث التموين وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وإدارة الرخص و المتابعة الميدانية و إدارة إشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية بالحى .



حيث تم التفتيش علي المحال العامة بالعامرية البلد وتم تحرير عدد 4محاضر بشارع القسم وشارع مسجد الفرقان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل في اختصاصه.





جانب من الحملات



جانب من حملات على مركبات التوك توك



حملات على مركبات التوك توك



